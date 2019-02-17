عريقات لفصائل فلسطينية: ”كفاكم ارتهانًا“ بإيران

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فصائل فلسطينية، إلى ما أسماه ”وقف الاعتماد على العلاقة مع إيران“ والعودة لـ“جسم منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عريقات موجهًا كلامه لتلك الفصائل: ”كفاكم ارتهانًا للإقليم وإيران، كفانا تقلبًا من دولة إلى أخرى“.

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية، أن أمريكا وإسرائيل ”تسعيان لهدف مشترك، وهو تدمير السلطة الفلسطينية، من خلال العديد من الإجراءات التي تستهدف بشكل مباشر مقومات السلطة ووجودها“.

وتابع أن ”إسرائيل تسرق أموال الفلسطينيين، كجزء من مشروع صفقة القرن، الذي يهدف لتدمير السلطة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن باقي الوطن“.

واعتبر عريقات أن ”مجرد الحديث عن رغبة إسرائيل باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، يعني أن هناك مخططًا يهدف لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية“.

وأوضح أن ”المشروع المطروح يتمثل في صفقة القرن التي ترفع القدس واللاجئين والأمن عن طاولة المفاوضات، واقتطاع أموال السلطة الفلسطينية“.

وتوعد بأن ”السلطة الفلسطينية ستتخذ قرارات تتناسب مع الحدث في حال أقدمت إسرائيل ونفذت تهديداتها باقتطاع أموال الضرائب“، لافتًا إلى أنه ”سيتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل أمنيًا وسياسيًا واقتصادياً“.

وأشار عريقات إلى أن ”اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة، ستبدأ غدًا باللجنة المركزية لحركة فتح، ثم تلتئم تنفيذية منظمة التحرير الثلاثاء، قبل أن تلتقي اللجنة المنبثقة عن المجلس المركزي لمتابعة تنفيذ قراراته، مع الرئيس عباس“.