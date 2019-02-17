”نداء تونس“ يحسم موقفه ويرشح السبسي لفترة رئاسية جديدة

حسم حزب ”نداء تونس“، اليوم الأحد، موقفه من الجدل حول مرشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الحالي، معلنًا أن قواعده ”لا ترى خيارًا غير ترشيح الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، لفترة رئاسية جديدة“.

وقال المدير التنفيذي للحزب، حافظ السبسي، في تصريحات لصحيفة ”الشروق“ المحلية، الأحد، إن ”ترشيح الباجي قايد السبسي، ضمانة للشعب التونسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد“.

وفي رده على الاتهامات الموجهة اليه بـ“التوريث“، أكد السبسي الابن أن والده ”لن يورثه منصبه، وأن ثقة الناس والانتخابات هما الفيصل“.

وقال السبسي الابن: ”لا يمكن الحديث عن التوريث في ظل نظام ديمقراطي تعيشه تونس اليوم“، واستدرك: ”لا يحق لأي أحد أن يحرمني من حقي في ممارسة العمل السياسي، بسبب مخاوف التوريث“.

وبخصوص قرار تجميد نشاط المنسق العام للحزب، رضا بلحاج وإحالته إلى اللجنة القانونية، قال: ”يمكن لبلحاج الدفاع عن نفسه، ونحن لن نقوم بشتمه مثلما فعل، لأن التونسيين سئموا الشتم والصراعات“.

وأضاف: ”بلحاج استقال من نداء تونس ثم كون حزب تونس أولًا، وبعد الانتخابات البلدية لم يحصل حزبه على أي شيء، ورغم ذلك قررت إعادته مجددًا إلى الحزب رغم الرفض الكبير لعودته“.

وأشار السبسي الابن إلى أن ”قرار التجميد والإحالة إلى اللجنة القانونية في إطار القانون الداخلي للحزب سببه قيادة بلحاج لاجتماعات موازية بهدف تخريب نداء تونس“.

وكان ”نداء تونس“ قد جمّد مساء الخميس الماضي عضوية المنسق العام للهيئة التأسيسية للحزب، رضا بالحاج، كما أحال ملفه إلى لجنة النظام بالحزب، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب ”تجاوزات“.