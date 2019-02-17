تقرير: إيران تواجه مشكلة في رفع قدرة 14 ألف صاروخ لحزب الله

أفاد تقرير لموقع ”ديبكا“ الاستخباراتي الإسرائيلي، أن إيران تواجه مشكلة كبيرة في تحويل نحو 14 ألف صاروخ متوسط المدى من طراز زلزال لصواريخ موجهة عالية الدقة نتيجة عقبات لوجستية بسبب الغارات الإسرائيلية وعدم وجود مصانع متخصصة في لبنان.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية وغربية، إن حزب الله لا يمتلك حاليًا سوى ما بين 90 و 250 صاروخًا عالي الدقة وهو عدد لا يكفي لخوض حرب شاملة ضد إسرائيل، على حد تعبيره.

وأضاف أنه على افتراض فشل حزب الله في إطلاق 10% من هذه الصواريخ في مواجهة عسكرية مع إسرائيل ونجحت الطائرات الإسرائيلية في تدمير عدد من المنصات المتحركة لتلك الصواريخ، فإن حوالي 50 صاروخًا فقط ستصيب أهدافها في إسرائيل.

لكن التقرير أشار إلى أن ”سقوط هذه الصواريخ على أهدافها، ستكون له آثار تدميرية، مخيفة نظرًا لما وصفه باكتظاظ المناطق السكنية وسط الأراضي المحتلة“.

وجاء في التقرير الذي نشره الموقع يوم السبت ”أن برنامج تحويل 14 ألف صاروخ لدى حزب الله يواجه عقبات كبيرة لأن مثل هذه البرامج بحاجة لبناء مصانع من أجل تقطيع أجزاء من الصاروخ البالغ طوله نحو 16 مترًا وتركيب أجهزة توجيه وتحكم.“

ولفت التقرير إلى أن هذه العملية تشمل تحويل زلزال إلى صاروخ فاتح 110 البالغ مداه 300 كلم وأن المكونات اللازمة لتحويلها يتم إنتاجها في إيران بإشراف جامعة الإمام حسين في طهران ، مشيرًا إلى أن إيران سعت مرات عديدة إلى تهريب هذه المكونات لحزب الله في لبنان برًا وبحرًا وجوًا.

وأكد التقرير أن إيران أنتجت مكونات لنحو 4 آلاف صاروخ موجه لحزب الله، لكن لم يصل مخازن الحزب في لبنان سوى ما بين 500 و 1000 قطعة منها، فيما تم تدمير البقية من قبل الطائرات الإسرائيلية، في عمليات سرية داخل سوريا ولبنان.

ولفت التقرير إلى أن العقبة الرئيسية الأخرى التي تواجه ذلك البرنامج هي حاجة حزب الله إلى إنشاء قاعات ورش ضخمة لإعادة تجميع الصواريخ وأن معظم هذه الورش في سوريا تم تدميرها من قبل الطائرات الإسرائيلية، مضيفًا أن تلك الورش في لبنان لا تزال حتى الآن خالية تقريبًا نتيجة تدمير معظم الشحنات التي أرسلتها إيران.

وأوضح التقرير أن حزب الله ”لجأ إلى استخدام ورش صغيرة لهذا الغرض“، مشيرًا إلى أن تكلفة تحويل الصاروخ الواحد تصل إلى حوالي 10 آلاف دولار ما يعني أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 140 مليون دولار.