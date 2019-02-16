مقتل 18 مدنيًا بقصف لقوات النظام شمال غرب سوريا ‎

المصدر: أ ف ب

قتل 18 مدنيًا بقصف لقوات النظام السوري، استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وأسفر قصف مدفعي وصاروخي ”عشوائي“ عن مقتل ثمانية أطفال وسبع نساء وثلاثة رجال في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد.

وأحكمت ”هيئة تحرير الشام“ (جبهة النصرة سابقًا) سيطرتها على محافظة إدلب الشهر الماضي، على حساب فصائل معارضة أخرى تدعمها تركيا.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تجنبت إدلب التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات النظام، عبر اتفاق لوقف إطلاق النار، رعته كل من روسيا وتركيا.

لكن المنطقة لا تزال تتعرض لعمليات قصف متفرقة ينفذها النظام السوري، بينما سقطت مئات القذائف على مناطق عدة بينها معرة النعمان وخان شيخون يومي الجمعة والسبت.

وبعد ثماني سنوات من اندلاع الحرب السورية، باتت القوات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد تسيطر على نحو ثلثي البلاد.

وحقق جيشه وعناصر مسلحة متحالفة معه مكاسب كبيرة ضد فصائل المعارضة ومقاتلين متطرفين منذ تدخلت روسيا عسكريًا لصالح دمشق في 2015.

وأسفر النزاع السوري عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ العام 2011.

ويأتي قصف يوم الجمعة والسبت، في وقت تشن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد داعش -الذي تقوده واشنطن- هجومًا على آخر جيب لتنظيم داعش.

وتوقعت اليوم السبت الإعلان رسميًا عن القضاء على الجماعة المتطرفة شرق البلاد في غضون أيام.