مقتل شخص في شغب عنيف بعجلون شمال الأردن (فيديو وصور)

لقي مواطن أردني يبلغ من العمر 21 عامًا، مصرعه؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء اندلاع أعمال شغب، وقعت بعد منتصف اللیل بمدینة عجلون شمال الأردن، كما أصیب شخصان بإصابات متوسطة، أسعفوا على إثرھا إلى المستشفى، في حين تم تحویل جثة المتوفى إلى مركز الطب الشرعي بمدینة إربد؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

كما وردت أنباء عن مصادر في مدیریة شرطة عجلون، أفادت بإصابة 4 عناصر من الأجھزة الأمنیة، حیث تم نقلھم إلى مستشفى الأمیرة ھیا العسكري لتلقي العلاج.

وفي تفاصیل الحادثة، قالت مصادر إن أحد شباب مدینة عجلون تشاجر مع أفراد دوریة أمنیة، حیث تطورت الأحداث؛ نتیجة اعتقال الشاب وحدوث إصابات بین أفراد الدوریة، تم على إثرھا إغلاق الطریق لبعض الوقت، حیث قامت قوات الدرك بفتح الطریق بالقوة؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباك بالرصاص الحي بین قوات الدرك ومواطنین.

في الأثناء، تجمھر مئات المواطنین الغاضبین في مستشفى الإیمان الحكومي حتى ساعات الصباح الباكر، في أجواء تسودھا حالة من الاحتقان، وسط جھود حثیثة لتطویق الأزمة.

وهاجم مواطنون العديد من المباني الحكومية. كما قاموا بإحراق جزء من سكن محافظ عجلون، وفق مصادر محلية.

إلى ذلك، قال محافظ عجلون علي المجالي في تصريحات محلية، إن ”جھودًا تبذل بالتعاون مع مختلف الأجھزة ووجھاء المنطقة؛ لتطویق المشكلة“.

وحسب الرواية الأمنية، فقد تعاملت إحدى الدوريات مع حدث أمني وقع في مدينة عجلون شمال البلاد؛ عقب تهجم مجموعة أشخاص على دورية أمنية والقيام بأعمال شغب، وإطلاق العيارات النارية باتجاه العناصر الأمنية؛ مما خلف أضرارًا مادية بالمركبات التي كانت في المكان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ”وأثناء قيام طاقم نقطة الغلق المشتركة من الأمن العام وقوات الدرك بعمله على مثلث القاعدة/محافظة عجلون، قام بإيقاف إحدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان، وعند الطلب منهما إبراز إثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك“.

وتابع البيان، أن الشخصين ”قاما بمقاومة طاقم الدورية، وقاما بالاتصال بمجموعة من أقاربهما، حيث حضر مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طاقم نقطة الغلق بالحجارة وتم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم، وسيطرت القوات الأمنية على الوضع وضبطت الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية، وتم اصطحابهما للمركز الأمني“، مشيرًا إلى أنه نتج عن ذلك إصابة أربعة من طاقم نقطة الغلق، وأضرار مادية في إحدى المركبات الأمنية.

وأوضح البيان الأمني، أن مجموعة من الأشخاص عادت بعد ذلك و“قامت بأعمال شغب وإغلاق للطريق العام وإلقاء الحجارة على المركبات المارة، حيث جرى التعامل معهم وإعادة فتح الطريق، إلا أن هؤلاء الأشخاص استمروا بإثارة الشغب مرة أخرى، وإطلاق العيارات النارية من أسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الأمنية من داخل منطقة حرجية؛ ليرد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة، فيما لا يزال الشخص الآخر قيد العلاج“.

وحسب الأمن العام، نتج عن إطلاق النار، إصابة عدد من المركبات الأمنية بعيارات نارية، كما وقام هؤلاء الأشخاص بحرق مركبة حكومية والاعتداء على مبنى وسكن محافظ عجلون وبعض المؤسسات الحكومية، ونجم عن ذلك احتراق جزء من سكن محافظ عجلون، وإصابة المباني بأعيرة نارية من أسلحة رشاشة.

وذكر البيان، أن بعض الأشخاص ما زالوا يقومون بإطلاق العيارات النارية باتجاه المباني الحكومية والأمنية، حيث نجم عن ذلك إصابة أحد المواطنين بعيار ناري في منطقة البطن، حيث يجرى التعامل مع هؤلاء الأشخاص، فيما فتحت مديرية الأمن العام تحقيقًا؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.