الجيش الإسرائيلي يجري تدريبًا واسعًا لسلاح المدرعات

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبًا عسكريًا واسعًا لسلاح المدرعات، في محاكاة لسيناريو حرب ضد ”حزب الله“ اللبناني، وفق إعلام عبري.

وقال الموقع الإلكتروني لقناة ”12“ الإسرائيلية (خاصة)، الجمعة، إن ”اللواء 401“ في الجيش، أجرى التدريب خلال الفترة الماضية، في منطقة الأغوار (جنوب شرق).

وأضاف أنه يهدف إلى ”وضع الجنود بظروف مناخية وسكانية مشابهة لتلك الموجودة في لبنان.. وتطوير قدرة الجيش في سلاح المدرعات“. وشمل التدريب فحص قدرة الجيش على تنفيذ قصف مدفعي وجوي مشترك.

وبحسب الموقع نفسه، فإن الدبابات التابعة لـ“اللواء 401″ في الجيش الإسرائيلي، من طراز ”ميركافا 4″، ومزوّدة بمنظومات ”معطف الريح“ لاعتراض الصواريخ المضادة للمدرعات.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل انتهاء ”حملة درع الشمال“ على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك بعد اكتشاف 6 أنفاق.