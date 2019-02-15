إصابة 20 متظاهرا فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

أصيب اليوم الجمعة، 20 فلسطينياً ، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ47 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 20 شخصا أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق القطاع.

وأشارت الصحة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، تحاول إنقاذ حياة طفل (15 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في الصدر شرق البريج.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن ”المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال وقناصته بالتفرد بالمتظاهرين السلميين من الأطفال والشباب شرق قطاع غزة“.

وقالت حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع ”إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج أي جريمة يرتكبها بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار“.

وأكد القانوع أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة بكافة أدواتها ووسائلها الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها.

من ناحية أخرى قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن ”قطاع غزة لن يهدأ أبداً إلا إذا نال حقوقه كاملة في الحرية والتحرير والعيش بكرامة“.