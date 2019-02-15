تجدد الاحتجاجات في أحياء بالخرطوم وشرق السودان

تجددت احتجاجات الجمعة، في أحياء بالعاصمة السودانية، ومدينة خشم القربة عقب الصلاة، تطالب بإسقاط النظام والقصاص لمعلم توفي أثناء الاحتجاز بحراسة أمنية شرق البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن ”عشرات المتظاهرين خرجوا في حي بري شرق الخرطوم، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم“، مضيفين أن ”المتظاهرين في حالة كر وفر مع الشرطة داخل الأحياء“.

وقال شهود منفصلون، إن ”قوات الشرطة فرقت عشرات المتظاهرين في حي ودنوباوي بمدينة أم درمان غرب العاصمة“، مشيرين إلى أن ”الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في الحي العريق“.

وذكر آخرون أن ”المئات في مدينة خشم القربة في ولاية كسلا، سيّروا مظاهرات احتاجاجية عقب صلاة الجمعة“.

وأمس الخميس، قالت الحكومة السودانية إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة، دعت إلى ”تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي“.

وقبل يومين أعلن ”تجمع المهنيين السودانيين“، وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية سودانية، في مؤتمر صحفي، اتفاقها على ”إعلان الحرية والتغيير“، و“تمسكها بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته“.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين الماضي، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 51.