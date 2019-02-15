فلسطين: إسرائيل تتعمد التضييق علينا بسيطرتها على مصادر المياه

حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، من تداعيات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على مصادر المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين منها.

وقال غنيم إن ”الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التضييق على الفلسطينيين بسيطرته على المياه ومنع البحث عن مصادر جديدة، ما يتسبب بشلل قطاعات واسعة يعتمد عليها الفلسطينيون، مثل الزراعة وتربية الحيوانات، التي تعتبر وسيلة رزق لآلاف العائلات الفلسطينية في قرى الضفة الغربية“.

وأشار إلى ”تزايد بناء إسرائيل للمستوطنات، التي باتت تلتهم أجزاء كثيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحب ذلك من السيطرة على آبار جوفية يستغلها الفلسطينيون لتوفير مياه الزراعة“.

وأظهر تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن إسرائيل ”تتحكم وتسيطر على 90% من مصادر المياه الفلسطينية، وتضع إجراءات وعراقيل على الفلسطينيين في استغلال الكمية المتبقية، من خلال السيطرة على موارد المياه والأراضي“.

وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل ”تفرض نظامًا معقدًا لحصول الفلسطينيين على التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه في أراضي الدولة الفلسطينية، إضافة إلى سياسات هدم المنشآت المائية الفلسطينية“.

وأضاف التقرير أن إسرائيل ”لا تسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة، أو إعادة تأهيل الآبار الموجودة دون الحصول على تصريح مسبق من لجنة المياه المشتركة، أو من الإدارة المدنية الإسرائيلية، في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل“.