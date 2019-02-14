بعد فشل اجتماع موسكو.. ”حماس“ تتهم ”فتح“ بالسعي لحرف المسار السياسي الفلسطيني

اعتبرت حركة حماس، أن حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو، لم يسفر عن نتائج عملية.

وقال نائب رئيس حركة حماس في الخارج محمد نزال، إنه ”لا يوجد نتائج عملية لحوار الفصائل في موسكو وهناك محاولة لكسب الوقت من قبل حركة فتح لحرف المسار السياسي الفلسطيني، وألا تصل الحوارات لنتائج“.

وأضاف أن ”حوار الفصائل في موسكو هو امتداد لحوارات طويلة زمنيًا بدأت منذ عام 2007 ونحن بحاجة لأن نقفز من الحوار إلى النتائج“.

وتابع أن ”كل الأطراف التي حضرت حوار موسكو كانت جادة باستثناء حركة فتح التي كانت تريد تضييع الوقت وتسجيل نقاط سياسية“، وفقًا لوكالة ”شهاب“ التابعة لحركة حماس.

وأوضح أن ”فتح اعتذرت عن حضور كل الحوارات التي جرت سابقًا وامتنعت عن لقاء حماس، والقيادة المصرية وجهت مؤخرًا دعوة لها لكن هناك مناورة وتهرب من اللقاءات المباشرة“.

واعتبر نزال أن ”فتح اضطرت لحضور حوار موسكو لأنها لا تريد الغياب، إذ جاءت فقط لإثبات الحضور“.

ونوه إلى أن ”النتائج التي خرجت من موسكو تعطي إشارات سلبية عن صورة الفصائل سواء لعدم التوصل لبيان ختامي أو لتسريب فتح بيانًا مضللًا لإحداث التشويش“، على حد قوله.

وقال: ”فتح سربت بيانًا مضللًا لوضع حماس والفصائل أمام الأمر الواقع، وهذا أسلوب عصابات وبلطجة وليس أسلوب قوى سياسية محترمة“.

وأشار إلى أنه ”لا يوجد معلومات عن اجتماعات قريبة في مصر للمصالحة، والتصريحات بهذا الشأن تأتي في سياق المجاملة، هناك إغلاق عملي لمسار المصالحة ولكل الخطوات العملية التي يمكن أن تواجه صفقة القرن بسبب فتح“.