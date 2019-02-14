العراق يبدأ ببناء منفذ حدودي مع السعودية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الخميس، البدء بإنشاء منفذ ”عرعر“ الحدودي الجديد، في منطقة عرعر العراقية الرابطة مع حدود السعودية.

وقالت مديرية النخيب التابعة للوزارة، في بيان: إن ”المديرية شرعت بإنشاء مجمع جديد على أرض مساحتها 547 دونمًا، يضم المرافق الحكومية كافة للدوائر المختصة بعملها في المنافذ من كمارك وجوازات وحجر صحي وآخر بيطري ومبانٍ إدارية أخرى“.

وأضاف البيان أن ”البنى التحتية للمنفذ ستشمل نصب مولدات القدرة الكهربائية، ومحطات تحلية ماء، ومركزًا صحيًا وجامعًا إلى جانب أجهزة الفحص بالأشعة والساحات والطرق“.

وأعلنت الشركة العامة للنقل الخاص في العراق، العام الماضي، إبرامها عقدًا لتشغيل ساحة للتبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية.

وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان سابق: إنه تم ”إبرام عقد لتشغيل ساحة للتبادل التجاري في منفذ عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بعد أن تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إعادة العمل به وتفعيل دوره بحركة التجارة ونقل المسافرين بين البلدين“.

يذكر أن العلاقات العراقية – السعودية شهدت في غضون العامين الماضيين نقلة نوعية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تم تأسيس المجلس الأعلى بين البلدين، فيما وصل وفد سعودي قبل يومين للاطلاع على التحضيرات الجارية بشأن المدينة الرياضية هدية الملك سلمان إلى العراق.