رئيس الحكومة اللبنانية: 2019 ”سنة العدالة“ المنتظرة لمعرفة حقيقة اغتيال الحريري

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الخميس، إن العام 2019 هو ”سنة العدالة“ المنتظرة لمعرفة الحقيقة بشأن اغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك في مهرجان جماهيري لأنصاره، بالعاصمة بيروت، لإحياء ذكرى اغتيال الحريري الأب، في مثل هذا اليوم من العام 2005.

وأكد الحريري أن المطالبة بإصدار حكم في القضية ليس ”طريقًا للانتقام“ أو ردة فعل، بل هو استدعاء للعدالة ورفض للتغطية على الحقيقة ”مهما كانت قاسية“.

وأوضح: ”بعد أشهر ستعقد جلسة للحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه“ من قبل المحكمة الدولية.

وأضاف أن ”استشهاد رفيق الحريري وحّد اللبنانيين، ولن نسمح لأحد بإعادة تخريب البلاد بسبب قرار المحكمة“.