رئيس الوزراء التونسي: علاقتي مع السبسي ”معقدة أحيانًا“

اعترف رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، بأن علاقتة مع الرئيس الباجي قائد السسبسي تكون ”معقدة أحيانًا“، وذلك في مقابلة مع صحيفة ”لو فيغارو“ الفرنسية.

وقال الشاهد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى باريس: ”الرئيس رجل دولة.. أتعامل معه وفقًا للدستور، ويمكن للعلاقات أن تكون معقدة أحيانًا، لكن على مستوى المؤسسات وليس على المستوى الشخصي“.

ولدى سؤاله عن ارتباطاته مع حركة ”النهضة“ الإسلامية، نفى الشاهد أن يكون حليفًا لها، قائلًا: ”لست أنا من أوصل النهضة إلى السلطة.. لقد ترأست حكومة وحدة وطنية قائمة على اتفاقات رعاها رئيس الجمهورية“.

ولم يؤكد الشاهد ما إذا كان سيترشح للانتخابات المتوقع عقدها هذا العام، وقال مازحًا: ”لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا أحلق ذقني“، ملمحًا بذلك لسخرية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عندما قال، إنه يفكر بمنصب الرئاسة ”كل يوم عند الحلاقة“.

وتابع الشاهد: ”فيما يتعلق بالانتخابات، طموحي الأبرز هو أن ننجح في تنظيمها كما فعلنا في الانتخابات البلدية، في أيار/مايو الماضي.. تلك استحقاقات هامة بالنسبة إلى ديمقراطية جديدة“.