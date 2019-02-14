تحذيرات من الاستيلاء على مقابر القدس وتحويلها لمشاريع استيطانية

قالت مؤسسة القدس الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقابر القدس المحتلة؛ لتنفيذ مشاريع استيطانية.

وأكد مدير مركز القدس الدولي، حسن خاطر، لـ ”إرم نيوز“، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على المقابر الإسلامية في القدس؛ من أجل طمس معالمها التاريخية.

وأضاف: ”الاحتلال في هذه الأوقات يستهدف مقبرة مأمن الله، والتي تقع غرب المدينة القديمة في قلب مدينة القدس“.

وأشار خاطر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر آلاف القبور فيها، لافتًا إلى أن هذه المقبرة تضم الآلاف من رفات الصحابة والعلماء الذين جاؤوا للقدس.

وتابع: ”الاحتلال سيطر على جزء كبير من هذه المقبرة وحولها لاستعمالاته الاستيطانية“.

ونبه خاطر إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك لإقامة متحف التسامح على رفات الصحابة الكرام وعلى رفات العلماء والأجداد.

وأكد مدير مركز القدس الدولي، أن الاحتلال مستمر ومتواصل في طمس القبور والاعتداء عليها، وذلك بتكسير الشواهد وكتابة الشعارات التلمودية عليها والقيام بممارسات غير مقبولة.

وقال: ”يحاول الاحتلال في بعض الأحيان فتح شوارع خاصة به في هذه المقابر واقتطاع معظم هذه القبور، وهذه الممارسات تستمر كذلك في مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى“.