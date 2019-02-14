العراق.. مقتل 8 عناصر من الحشد الشعبي في تفجير شمال بغداد

قتل 8 عناصر من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري المنضوية ضمن الحشد الشعبي، في تفجير بسامراء شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري للأناضول، إنّ ”عبوة ناسفة انفجرت على دورية لسرايا السلام، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر بينهم قائد فوج التدخل السريع حسين عطية الساعدي في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين (125 كم شمال العاصمة بغداد)“.

وأضاف الجبوري، أنّ ”6 عناصر آخرين أصيبوا بجروح بليغة جراء التفجير“، مرجحًا وقوف مسلحي تنظيم ”داعش“ الإرهابي وراء الهجوم.

وصّعد ”داعش“ على مدى الأشهر الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد وخاصة محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.