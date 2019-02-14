الإفراج عن الشاعر العراقي صلاح الحرباوي الذي مدح صدام حسين

أفرج القضاء العراقي، اليوم الخميس، عن الشاعر صلاح الحرباوي؛ بعد اعتقاله بسبب توجيه الاتهام له بتمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين.

وقال مصدر قضائي عراقي، إن ”قاضي تحقيق سوق الشيوخ في محافظة ذي قار (جنوب ذي قار)، قرر الإفراج عن الشاعر صلاح الحرباوي، الذي وجهت له تهمة تمجيد صدام حسين في إحدى قصائده، وفق وسائل إعلام عراقية.

فيما استنكر مغردون عراقيون وسياسيون وإعلاميون، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الشاعر ”صلاح الحرباوي“؛ بسبب قصيدته التي امتدح فيها الرئيس الراحل صدام حسين وانتقاده الأحزاب الحاكمة في العراق.

وكان الحرباوي قال في قصيدته: ”هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترمب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره“.

وأضاف: ”يا أبو عدي أكرهك، لكن أحبك حيل لأنك تدخل على المعتدي لداره“.

ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميًا للبعث بالقول: ”هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتم للحزب.. وعندي 16 شهيدًا في عهده“.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، نفى مطلع شهر شباط الجاري، الأخبار التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارًا يتعلق بتجريم تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين، وتحديد عقوبة لذلك.