مجدلاني: رفض إسرائيل الزيارة الأممية لفلسطين ”بلطجة سياسية“

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قرار إسرائيل رفض زيارة أممية من ممثلي مجلس الأمن إلى فلسطين، بالبلطجة السياسية.

وقال مجدلاني في تصريح صحفيّ“ إن المطلوب من مجلس الأمن، هو اتّخاذ مقتضى قانوني ضد إسرائيل؛ كونها دولة عضوًا فيه وتعرقل عمله، ولا تلتزم بقوانينه؛ ما يفقدها مصداقيتها وقدرتها على التدخل في قضايا البلدان الأخرى“.

وأضاف، أن مكان إسرائيل الحقيقي، هو محكمة الجنايات الدولية، كونها تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين، مبيّنًا أنَّ مكانها ليس مجلس الأمن أو منظمة الأمم المتحدة.

وطالب مجدلاني، المجتمع الدولي بالوقوف وقفة جادّة ومسؤولة، أمام استمرار تجاهل إسرائيل للقرارات الأممية المتعلقة بقضية فلسطين، داعيًا إلى معاقبة الحكومة الإسرائيلية المدعومة أمريكيًّا، والتي تنتهج سياسة الأمر الواقع وتستهدف الفلسطينيين.

في وقت سابق، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، إن رئيس مجلس الأمن الدولي ”أناتوليو نونغ أمبا“، أبلغ ممثلي الدول الأعضاء في جلسة مغلقة، برفض إسرائيل الزيارة التي اقترحتها الكويت للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الكويتي، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، عقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأضاف العتيبي، أن ”رئيس مجلس الأمن، قدَّم خلال الجلسة المغلقة إفادة بشأن الزيارة، وحول مشاورات أجراها في الأيام الأخيرة مع مراقب فلسطين رياض منصور، والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون“.

وتابع ”أبلغنا رئيس المجلس بأن إسرائيل رفضت رفضًا قاطعًا إنجاز هكذا زيارة.. وأعربتُ عن أسفي إزاء ذلك، بالرغم من أن أعضاء المجلس سبق أن طالبوا كثيرًا، من قبلُ، بضرورة القيام بمثل هذه الزيارة“.

وأردف قائلًا ”نحتاج إلى إجماع، لتنظيم مثل هذه الزيارة، لمجلس الأمن والأعضاء الـ15“.