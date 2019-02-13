وفا: حماس تمنع الموظفين من الوصول إلى معبر ”كرم أبو سالم“

منعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، موظفي هيئة المعابر والحدود (تابعة للحكومة الفلسطينية ومقرها بمدينة رام الله) من الوصول إلى معبر ”كرم أبو سالم“ التجاري، جنوبي القطاع، حسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ نقلًا عن مصدر في معبر ”كرم أبو سالم“، إن ”عناصر من أجهزة (حركة) حماس الأمنية منعت موظفي هيئة المعابر والحدود من الوصول إلى المعبر، وأوقفوهم على حاجز عسكري قريبٍ من المعبر“.

وذكرت أن ”عناصر الأمن في غزة طلبوا من موظفي الهيئة التوقيع على استبانة والحصول على بصماتهم، إلا أنَّ الموظفين رفضوا التوقيع“، دون مزيدٍ من التفاصيل.

كما قالت الوكالة، إن “ حماس تقوم باحتجاز شاحنات البضائع والمواد التموينية القادمة من معبر كرم أبو سالم، وتقوم بجباية ضرائب“.

ولم يصدر ردٌّ من وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس حول ما أوردته وكالة ”وفا“، كما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب.

وسحبت السلطة الفلسطينية، موظفيها من معبر رفح البري على الحدود مع مصر، في الـ 7 من يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهمت حركة ”حماس“ بإعاقة عملهم، عبر ”استدعاءاتٍ واعتقالاتٍ وتنكيلٍ“.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي ”فتح“ و“حماس“ منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنَّه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم ”حماس“ في أثناء فترة حكمها للقطاع.