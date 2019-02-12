قوات الأمن السودانية تحتجز أساتذة جامعيين مع استمرار الاحتجاجات (صور)

قال شهود إن قوات الأمن السودانية ألقت القبض على 14 أستاذًا جامعيًا، تجمعوا للاحتجاج خارج جامعة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الاحتجاجات المناهضة للحكومة من نهاية أسبوعها الثامن.

وأضاف الشهود أن أطباء تجمعوا خارج مستشفيات حكومية وخاصة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى؛ احتجاجًا على حكم الرئيس عمر حسن البشير.

وخرج نقابيون وطلاب ونشطاء من المعارضة وغيرهم من المحبطين؛ بسبب المصاعب الاقتصادية، في احتجاجات شبه يومية منذُ يوم 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول، في أطول تحدٍ لحكم البشير المستمر منذُ 30 عامًا.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أشخاصًا يحملون لافتات كتب عليها ”حرية.. عدالة.. سلام“، و“لا لقتل وتعذيب المتظاهرين“ وغيرها من الشعارات.