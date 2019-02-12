تبادل للمعتقلين بين النظام والمعارضة السورية في ريف حلب

تبادلت كلٌ من المعارضة السورية والنظام، اليوم الثلاثاء، المعتقلين في إطار اتفاق أستانة.

وأفرجت المعارضة عن 20 معتقلًا، مقابل إفراج النظام عن نفس العدد من المعتقلين، حيث تمت عملية التبادل على خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو زندين؛ جنوبي مدينة الباب في محافظة حلب

تجدر الإشارة إلى أنّ ”مجموعة العمل من أجل المعتقلين“ تأسست، في 30-31 تموز/يوليو، وتم إقرارها في الاجتماع العاشر للدول الضامنة بمدينة شوتشي الروسية.

وكان أول تبادل للمعتقلين جرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأفرج خلالها كل طرف عن 10 معتقلين.