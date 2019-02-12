العراق.. ائتلاف المالكي يرفض إعادة البيشمركة إلى كركوك

حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، من إعادة قوات البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك، واعتبر ذلك نسفًا لعملية فرض القانون.

وعادت قوات البيشمركة الكردية، أمس الاثنين، إلى طرق خارجية قرب كركوك في المناطق المتنازع عليها، ضمن اتفاق مع وزارة الدفاع العراقية، وذلك بعد سنتين على إخراجها من محافظة النفطية، إثر الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان على الانفصال.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي في بيان: ”إن إعادة نشر قوات البيشمركة في محافظة كركوك تعتبر نسفًا لعملية فرض القانون ونشر القوات الاتحادية في المحافظة“ مضيفًا: ”يجب الابتعاد عن أية اتفاقات مشبوهة يمكن من خلالها إعادة الأمور إلى المربع الأول“.

وأضاف البعيجي: ”كركوك عبارة عن عراق مصغر يضم جميع الطوائف والمكونات، ويجب أن تكون إدارة هذه المحافظة وفرض الأمن فيها عن طريق الحكومة الاتحادية، فالمدينة ليست جزءًا من إقليم كردستان“.

ويتخوف العرب والتركمان من إمساك قوات البيشمركة مجددًا بالملف الأمني في كركوك، بسبب الاتهامات الموجهة إلى تلك القوات بالانحياز للمكون الكردي على حساب بقية سكان المدينة.