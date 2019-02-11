محمد دحلان: مؤتمر وارسو لا يمكنه أن يقدم أي خدمة للقضية الفلسطينية

قال النائب الفلسطيني، محمد دحلان، إنه لا يمكن النظر إلى مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، على أنه منتدى يمكنه أن يخدم القضية الفلسطينية في شيء.

وأضاف دحلان في منشور له على صحفته بموقع فيسبوك:“ أن المسألة هنا لا تتعلق بانعقاد الاجتماع ولا مكان انعقاده، وإنما بالمواقف المعلنة لإدارة ترامب التي أعلنت مسبقًا مواقفها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وتابع دحلان:“ موقفنا الثابت هو أننا ندعم المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، والعودة إلى الإطار الوطني الجامع على قاعدة الشراكة، لنتمكن معًا من التصدي لكل محاولات العبث بقضيتنا ومستقبل شعبنا“.

وتعتزم الإدارة الأمريكية عقد مؤتمر وارسو لمناقشة شؤون الشرق الأوسط، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو في الفترة بين 12 و14 فبراير/ شباط.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، مقاطعتها للمؤتمر، مؤكدة أن أي فلسطيني يشارك فيه لا يمثل إلا نفسه، معتبرة أن الموقف الرسمي يعود لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ الاثنين، إنه ينبغي على الدول العربية على الأقل إرسال وفود من مستوى أدنى من الوزاري إلى المؤتمر“.