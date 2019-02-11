مبعوث ترامب ينفي الانتهاء من خطة ”صفقة القرن“

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، أن خطة السلام المعروفة بصفقة القرن، لم تنتهي بعد، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية عاكفة على إعدادها حتى يتم نشرها.

وأضاف غرينبلات، في تغريدة له على موقع تويتر:“ أن التقارير التي وردت عن استكمال خطة السلام غير صحيحة“، نافيًا أن تكون الخطة 175 صفحة، كما ورد في وسائل الإعلام.

وتابع غرينبلات:“ ”إنها خطة اقتصادية سياسية مفصلة للغاية لكنها ليست طويلة“ حسب قوله.

وكانت مصادر إعلامية، تحدثت عن تفاصيل تتعلق بالخطة الأمريكية للسلام، والتي تسمى ”صفقة القرن“.

وبحسب صحيفة القدس الفلسطينية فإن ”إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت من العمل على ”خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية“ المقترحة من إدارة ترامب“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة قولها:“ إن فريق الرئيس المكون من صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، وسفيره في إسرائيل، ديفيد فريدمان أطلعوا ترامب على تفاصيل الخطة التي أعدوها“.

ووفقًا للصحيفة، تتكون الخطة من 175 صفحة، ولا يعرف فحواها إلا، الرئيس ترامب، وكوشنر، وغرينبلات، وفريدمان، إلى جانب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون.