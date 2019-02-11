الجنرال فوتيل: من المحتمل بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الأحد إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب .

وقال أيضا فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام. وأضاف ”لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية“.

وقال للصحفيين المسافرين معه خلال جولة في الشرق الأوسط ”فيما يتعلق بالانسحاب.. أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون.

”نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المواد ،هذه المعدات، التي لا نحتاجها“.

وساهم إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول بسحب القوات الأمريكية من سوريا في تقديم جيم ماتيس وزير الدفاع استقالته كما جعل المسؤولين العسكريين الأمريكيين يهرعون إلى إعداد خطة للانسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وأُرسل مئات من الجنود الإضافيين إلى سوريا لتسهيل الانسحاب.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل قد يستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان ولكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء الأوضاع في ساحة القتال والتي يصعب التكهن بها.

ولم يتكهن فوتيل بموعد الانتهاء من الانسحاب.

ومن بين الأسئلة المهمة ما إذا كان سيتم نقل بعض القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق المجاور حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف جندي لمساعدة بغداد على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومنع صعودها من جديد.

وقال فوتيل إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير عدد القوات في العراق. وترك الباب مفتوحا أمام احتمال تغير تركيبة القوات لمساعدة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على تنظيم داعش.

وفي إشارة إلى مستويات القوات الأمريكية في العراق في المستقبل قال فوتيل ”أعتقد إنها ستظل ثابتة تقريبا“.