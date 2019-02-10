صورة حسن نصر الله في إعلان تجاري وسط تل أبيب (صور)

علقت شركة Ela الإسرائيلية، صورة الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله، وسط مدينة تل أبيب، ضمن إعلان دعائي تروّج له الشركة.

وتم نصب اللافتة وسط المدينة، من قبل شركة Ela المتخصصة في إعادة تدوير النفايات، في إطار حملة تدعو المواطنين الإسرائيليين للمشاركة في مشاريع إعادة تدوير النفايات.

وتظهر صورة نصر الله، على لوحة كبيرة، كُتب عليها: ”لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية“.

وكُتب أيضًا على الصورة، ”نصر الله أمضى في المخبأ 12 عامًا، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟“.

وتأتي الصورة المعلقة تزامنًا مع توتر أمني تشهده الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل، بعد عملية أمنية اكتشفت إسرائيل من خلالها عددًا من أنفاق جماعة حزب الله.