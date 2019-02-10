سفير السودان في مصر يكشف عن خطة لرفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب (فيديو إرم)

قال السفير السوداني في القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، إن البرلمان العربي يمتلك خطة متكاملة للتحرك وفق عدة مسارات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المُدرج عليها منذ العام 1993.

ووصف عبدالحليم خلال لقاء مع ”إرم نيوز“ إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه ”نوع من المكر، والكيد السياسي“، لافتًا إلى أن خطة البرلمان العربي تأتي بالتنسيق مع البرلمان الأفريقي بهدف التواصل مع المشرّعين الأمريكيين، والإدارة الأمريكية، للمساهمة في إزاحة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وعقد البرلمان العربي جلسة استماع مخصَّصة للسودان، اليوم الأحد، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حضرها رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر، وممثلون للبرلمانات العربية.

وأعلن رئيس البرلمان مشعل السلمي، عن إعداد مذكرة قانونية بالتعاون والتنسيق مع المجلس الوطني، ووزارة الخارجية في السودان، تضمنت كافة جوانب الموضوع، لافتًا إلى أن الخرطوم نفذت كامل خطة المسارات المتفق عليها مع الولايات المتحدة لرفع اسمها، ومن بينها مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان.