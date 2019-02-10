وحدة ”الإرباك الليلي“ على حدود غزة تعود من جديد (صور)

جددت وحدة الإرباك الليلي نشاطها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعد توقفها لمدة تزيد عن ثلاثة شهور، كوسيلة للضغط على الجيش الإسرائيلي، وإرباك سكان المستوطنات المتاخمة لحدود غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، قد أعلنت في وقت سابق، عن فعاليات وحدة الإرباك الليلي، التي تمارس نشاطها ليلًا على الحدود، من خلال إشعال الإطارات والألعاب النارية، واستخدام الضجيج عبر مكبرات الصوت.

ويأتي تفعيل نشاط وحدة الإرباك الليلي، بعد ساعات من اجتماع عقدته قيادة الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، لتقييم النشاط الذي تقوم الهيئة بالإشراف عليه.

وقال شهود عيان في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن عشرات الشبان الفلسطينيين تواجدوا على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأشعلوا الإطارات والألعاب النارية، في ظل تواجد مكثف لعدد من الجنود الإسرائيليين، والمركبات العسكرية.

وأضاف:“ أن جنود الجيش الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة ”.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهروا على حدود قطاع غزة، في إطار الإرباك الليلي الذي تجدد الليلة، بعد توقف ٣ شهور.