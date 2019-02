الأردن.. حكم بإعدام اثنين من ”خلية الكرك“ 

View this post on Instagram

@eremnews . . أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا ضد متهمين اثنين فيما يعرف بقضية "خلية الكرك". وذكر موقع "عمون الإخباري" الأردني، أنّ النطق بالحكم جاء بعد نقض محكمة التمييز – وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة – قرار "أمن الدولة" السابق بتخفيض عقوبة المتهمين من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد. وكانت محكمة أمن الدولة قد اعتمدت في تخفيض العقوبة كون "المتهمين شابين في مقتبل العمر، ولإتاحة الفرصة لهما لتصويب حياتهما"، لكن محكمة التمييز توصلت إلى أنّ أسباب تخفيض الحكم "لا تصلح أسبابًا مخففة تقديرية، لا سيما أنّ أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع وأدت إلى تهديد أمن البلاد".