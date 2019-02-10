عباس يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم تشكيل ”مؤتمر دولي“ لرعاية السلام

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتحاد الأفريقي، إلى دعم آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس، الأحد، أمام القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطالب عباس في كلمته الاتحاد الأفريقي، ”بدعم فكرة مؤتمر دولي وآلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام والمشاركة فيه“.

وحذر في الوقت نفسه، من ”محاولات إسرائيل تغيير طابع وهوية مدينة القدس، وذلك بدعوة بعض الدول لنقل سفاراتها إليها“، مؤكدًا أن ذلك ”يخالف القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وتحديدًا قرار 478 لعام 1980“.

وأضاف أن ”من يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون الدولي هي الإدارة الأمريكية، التي لم تعد مؤهلة لرعاية المفاوضات وحدها“.

وشدد على ”ضرورة إرسال مراقبين للانتخابات العامة التي ستجري قريبًا في فلسطين، بمشاركة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية عاصمة فلسطين“.

وجدد تأكيده على ”رفضه وإدانته لكل أشكال الإرهاب والتطرف باسم الدين، الذي يستهدف بعض العواصم الأفريقية“، منوهًا إلى أن ”مواجهة الاستعمار والعنصرية والظلم والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، هي قضايا مشتركة بين فلسطين وبين شعوب القارة الأفريقية“.

كما أكد على ”رفض أي تدخل أمريكي في شؤون أي دولة، كما يحدث الآن في فنزويلا“.