اختتام مناورة مصرية كويتية باقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة‎

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، اختتام مناورة مصرية كويتية، بتنفيذ اقتحام جزيرة وبؤرة مسلحة.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، استمرت المناورة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي وتحمل عنوان “الصباح- 1/ اليرموك -4″، لعدة أيام بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية في الكويت بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين.

وشملت المراحل الختامية للمناورة “تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز وتأمينها بأعمال قتال عناصر الإبرار البحري بالتعاون مع القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية”.

كما نفذت قوات الصاعقة والمظلات من الجانبين “عملية للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية”، وفق البيان.

وأكد رئيس هيئة تدريب بالجيش المصري، اللواء ناصر عاصي “أهمية التدريب في دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين”.

ووفق البيان المصري، شدد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق محمد خالد الخضر على “أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات وتنمية القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم والقدرة على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمة العربية”.