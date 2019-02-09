قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء معركتها “الأخيرة” ضد داعش

قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستبدأ هجومًا اليوم السبت، ضد آخر جيب يسيطر عليه تنظيم “داعش” في سوريا، حيثُ يدعم التحالف بقيادة أمريكا العمليات ضد التنظيم.

وأضاف المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: “ستنطلق المعركة هذه الليلة وستكون مهمتها القضاء على آخر فلول التنظيم الإرهابي”، واصفًا المعركة بأنها “المعركة الأخيرة”.

وتابع أن قوات سوريا الديمقراطية “تعاملت خلال الأيام الـ10 الأخيرة مع المعركة بصبر، حيث تم إجلاء المدنيين من الجيب الذي يضم قريتين قرب الحدود العراقية”، مشيرًا إلى أنه “جرى إجلاء أكثر من 20 ألفًا من المدنيين”.