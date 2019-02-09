حركة فتح تنفي تأجيل مشاورات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة

نفت حركة فتح، ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية عن تأجيل مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي ستُشكّل من فصائل منظمة التحرير.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في التعبئة والتنظيم: “إن ما أُشيع في وسائل الإعلام حول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، غير صحيح”.

وأكد الجاغوب في بيان، اليوم السبت، أن المجلس الثوري “أوصى الرئيس بالتعجل بمشاورات تشكيل حكومة جديدة يرأسها عضو من اللجنة المركزية للحركة، تدعم صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال والاستيطان”.

وأشار إلى أن هذه الحكومة “ستعتمد برنامجًا وطنيًا يفي بمتطلبات المرحلة الخطيرة القادمة”، مؤكدًا أن “المشاورات التي تجريها حركته مع فصائل منظمة التحرير مستمرة”.

وتابع الجاغوب: “أمام التحديات السياسية الكبرى ومع إفشال حماس لحكومة التوافق الوطني، فإن حركة فتح قائدة المشروع الوطني ملزمة بتحمل مسؤولياتها إزاء شعبها”.

وكانت وسائل إعلام عربية ومحلية، قد تداولت اليوم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل عملها خلال الفترة القادمة، لافتةً إلى أن “تأجيل الرئيس عباس لتشكيل الحكومة جاء بسبب رفض فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها”.