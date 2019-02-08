الحريري: الجيش اللبناني سينشر دوريات لضمان تطبيق القرار 1701

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن الجيش هو المعني الوحيد بالدفاع عن سيادة وسلامة أراضي البلاد بالتعاون مع قوات “يونيفيل”، داعيًا المجتمع الدولي إلى لجم التصعيد الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحريري، اليوم الجمعة، مع الجنرال ستيفانو ديل كول، قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان “يونيفيل”، في العاصمة بيروت.

وأضاف الحريري أن الجيش اللبناني سيقوم بتسيير دوريات؛ لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني.

وشدد، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، أنه على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها “في مواجهة خروقات إسرائيل اليومية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية”.

وأكد أن “لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار 1701 واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية”.

واعتبر أن “التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ أكثر من 12 عامًا”، فيما شدد على ضرورة أن يلجم المجتمع الدولي “هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار 1701”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الذي قضى بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل بعد حرب يوليو/تموز 2006.

وتصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، مؤخرًا؛ بسبب قضية الأنفاق التي اتهمت تل أبيب “حزب الله” اللبناني بحفرها داخل الأراضي الإسرائيلية.