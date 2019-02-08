مقتل قيادي بارز بـ”مجلس شورى درنة” في اشتباكات مع الجيش الليبي

أعلن مصدر عسكري ليبي مقتل القيادي البارز في مجلس شورى درنة، يوسف بن خير، خلال اشتباكات وقعت، اليوم الجمعة، في المنطقة القديمة من مدينة درنة.

وقال المسؤول الإعلامي لمجموعة عمر المختار القتالية، عبدالكريم صبرة: إن “العشرات من متشددي التنظيم قتلوا وأسروا في العملية العسكرية الجارية؛ لتحرير ما تبقى من المدينة القديمة التي قدرها بحدود عشرة منازل فقط”.

ولفت إلى “تعرض سرية شهداء فرج بالعطي إلى هجوم بقنبلة يدوية أدت لمقتل جندي وإصابة آخر”، مشيرًا إلى “إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المدينة”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أكد، الأربعاء، أن المعركة في درنة تقترب من نهايتها، مشيرًا إلى أنه “تم القضاء على أبرز القيادات الإرهابية خلال العملية العسكرية الجارية لتحرير المدينة القديمة”.