العراق.. عبدالمهدي وبارزاني يتفقان على “العمل بروح التعاون”

أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مشاورات مع رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، توافقا خلالها على تعزيز العمل “بروح التعاون”؛ بهدف حفظ وحدة البلاد والمضي بمشاريع الإعمار.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان أصدره، أن المشاورات جرت بين الجانبين، الخميس، في العاصمة بغداد.

وأوضح البيان أن عبدالمهدي شدد خلال الاجتماع على “أهمية العمل بروح التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.

وأكد عبدالمهدي أن حكومته تعمل على “حفظ مكتسبات الشعب العراقي وأمنه واستقراره”، فيما أشاد بارزاني بعمله “دون تمييز” بين المواطنين، و”بروح الفريق الواحد”؛ حسب البيان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر سياسي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته؛ قوله: “إن المباحثات تناولت قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وملفات مالية خلافية، وسبل تعزيز التنسيق في مواقف سياسية؛ دون تفاصيل إضافية.

يذكر أن أربيل تتحدث عن “أحقيتها” بضم محافظة كركوك شمال البلاد، ومناطق أخرى محاذية لإقليم كردستان؛ وهو ما ترفضه بغداد، ويشكل مصدر توتر بين الجانبين من وقت لآخر.

وإثر اجتياح تنظيم داعش مساحات شاسعة شمالي البلاد عام 2014، سيطرت قوات الإقليم على كركوك، ثم استعادتها القوات الاتحادية في 2017، ردًا على إجراء أربيل استفتاءً على الانفصال عن العراق.