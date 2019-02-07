مقتل 18 عنصرًا من تنظيم داعش شمالي العراق‎

قتل 18 عنصرًا من تنظيم داعش المتشدد، في هجومين بمحافظة كركوك وصلاح الدين شمالي العراق، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيانين أمنيين.

وأكد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان، اليوم الخميس، أن قوة من مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، وبالتعاون مع طيران التحالف، قصفت نفقًا تحت الأرض لمسلحي داعش.

وأوضح رسول، أن “القصف أسفر عن قتل ثمانية إرهابيين وتمت مطاردة الباقين وعددهم ثلاثة من قبل قوة من شرطة محافظة صلاح الدين، وتمكنت من قتلهم ليصبح عدد القتلى 11”.

وأشار إلى “العثور بداخل النفق على أسلحة خفيفة وأجهزة موبايل ومواد غذائية ومولد كهرباء”.

على صعيد متصل، أعلنت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن مقتل 7 من مسلحي داعش بينهم ما يسمى “مسؤول تدريب ولاية كركوك”.

وذكرت الخلية في بيان، اليوم الخميس، أنه خلال عملية أمنية، “تم القضاء على المدعو إبراهيم خليل حميد (المكنى أبو الزبير) وهو مسؤول تدريب ولاية كركوك مع ستة من أفراد مفرزته”.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استعادة جميع أراضيه من قبضة “داعش” الذي كان قد سيطر عليها عام 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.