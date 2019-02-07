البشير “يغازل” المتظاهرين.. ويتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، فيما وصف المتظاهرين بأنهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم.

وهذه نبرة تصالحية جديدة من البشير تجاه المتظاهرين، الذين يشاركون في احتجاجات شبه يومية ضد حكومته.

وبدا أن تصريحات البشير جزء من استراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة تجاه المحتجين بعد أن أدلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة: “معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع، من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين”.

وتمثل التصريحات تناقضًا حادًا مع تصريحات سابقة للبشير طالب فيها “الفئران بالعودة لجحورها”.

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عامًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45، قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.

وذكر البشير أن كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم. ويقدر نشطاء بأن عدد الصحفيين في السجن 16.

وأضاف البشير أن “غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية”.