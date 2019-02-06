إسرائيل تشن قصفًا مدفعيًا على جنوب غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قصفًا مدفعيًا استهدف الأراضي الزراعية جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “دبابات الاحتلال المتمركزة في محيط المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت عدة قذائف صوب أراض زراعية شرق المدينة، ما تسبب بإحداث حفر في المكان”.

وأضافت الوكالة أن “لم يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة”.

وبينت مواقع إخبارية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي جاء بزعم الرد على إطلاق قذيفة من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة قرب منطقة “المجلس الإقليمي أشكول”.

وأكدت أن صافرات الإنذار دوت في “المجلس الإقليمي أشكول”، الواقعة في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وأضافت أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أيضًا موقع رصد يستخدم للمراقبة يتبع لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح المسلح لحركة حماس، في بلدة “الفخاري” شرق خان يونس.