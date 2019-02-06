وصول أكبر قافلة مساعدات أممية لمخيم الركبان في سوريا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن أكبر قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى مخيم الركبان، حيث تقطعت السبل بآلاف النازحين في منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع الأردن.

وقالت الأمم المتحدة: إن “القافلة التي تضم أكثر من 100 شاحنة نقلت إلى المخيم مواد غذائية وإمدادات تتعلق بالصحة العامة ومساعدات طبية”.

وأكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، فدوى عبد ربه بارود، أن “الظروف في مخيم الركبان تزداد سوءًا، فالغالبية العظمى من الناس في المكان من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ أكثر من عامين”.

ونُقل عن سجاد مالك، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، قوله: “في حين أن تسليم هذه المساعدات سيوفر الدعم الضروري للسكان في الركبان، إلا أنه إجراء مؤقت فقط”، مضيفًا أن “هناك حاجة ملحة إلى حل طويل الأمد”.

ويشارك الصليب الأحمر العربي السوري في القافلة، التي ستشمل حملة تطعيمات عاجلة لنحو عشرة آلاف طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال وغيرهما من الأمراض.

ويعيش في مخيم الركبان ما يتراوح بين 40 ألفًا و50 ألف نازح، وصلتهم قافلة المساعدات السابقة من الأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. ويقع المخيم قرب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في الصحراء قرب ملتقى الحدود بين سوريا والعراق والأردن.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لاذ بالمخيم عشرات الآلاف الذين فروا من مناطق يسيطر عليها داعش، كانت تعرضت لضربات جوية روسية وأخرى من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ويقع مخيم الركبان داخل “منطقة عدم اشتباك” أقامتها القوات الأمريكية، وتضغط موسكو ودمشق على واشنطن لمغادرة المنطقة، وتصف سوريا القوات الأمريكية بأنها تحتل أراضيها وتوفر ملاذًا آمنًا للمعارضة المسلحة.

ويرى مسؤولون محليون أن المنطقة الخاضعة للحماية الأمريكية شجعت كثيرًا من قاطني الركبان على البقاء، بدلًا من العودة إلى منازلهم في مناطق تسيطر عليها دمشق، حيث يخشون انتقام القوات الحكومية.

وتقول الولايات المتحدة والأردن: إن الوضع غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، وإنه ينبغي تشجيع السكان على المغادرة طواعية.

ويؤكد عمال إغاثة: إن نقص الغذاء والدواء في المخيم تسبب في وفاة العشرات في السنوات القليلة الماضية.