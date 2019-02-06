“بري” يتهم إسرائيل بانتهاك الحدود المائية للبنان

اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم الأربعاء، إسرائيل بانتهاك المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصًا “باستغلال منطقة” للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها.

ونقل نواب ينتمون لحزب الأمل عن بري قوله إن “الأمر خطير، لأن إسرائيل منحت ترخيصًا، واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان”، مبينًا أن “هذا الأمر يشكل تعديًا على السيادة اللبنانية، ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية، ومياهنا”.

وأكد بري أن “هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غدًا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان، ومع المسؤولين، وجهات دولة معنية”.

من جهته، قال علي بزي عضو المجلس النيابي إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها رغم أن الشركات في الجانب اللبناني نأت بنفسها عن الحدود المتنازع عليها.

يذكر أن لبنان يتنازع على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.

وتوسط دبلوماسيون أمريكيون بينهما العام الماضي بعد تصاعد التوتر إثر خلاف آخر بشأن جدار حدودي شيّدته إسرائيل، ونمو ترسانة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

ويُطلُّ لبنان، ومعه قبرص، ومصر، وإسرائيل، وسوريا، على حوض الشام في شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف حقول غاز كبرى منذ العام 2009.

ووقَّع لبنان أول اتفاقات التنقيب والإنتاج البحري في منطقتي امتياز تتنازع إسرائيل على إحداهما، ووقَّع ائتلاف “كونسورتيوم”، ويضم: توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، عقدي المنطقتين.

وقال لبنان إن النزاع مع إسرائيل لن يمنعه من الاستفادة من الاحتياطيات المحتملة تحت البحر في منطقة الامتياز 9 محل النزاع، فيما قالت شركة “توتال” إنها ستحفّر أول بئر في الامتياز قرب المنطقة المتنازع عليها.

وأكدت الشركة أنها ستحفر بئرًا على بعد ما يزيد على 25 كيلومترًا من الحدود البحرية التي تطالب بها إسرائيل.