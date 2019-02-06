مشروع بيان وزاري: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإصلاحات سريعة

كما تعهدت الحكومة التي تشكلت الأسبوع الماضي بسياسة مالية ونقدية تخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، وفقًا لما جاء في مسودة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء.

من جهته، قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح بعد اجتماع بشأن بيان سياسة الحكومة إن حكومة لبنان الجديدة لا تخطط لأي زيادات ضريبية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تأخر دام 9 أشهر، قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان، برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري.