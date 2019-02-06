كونتي رئيس وزراء إيطاليا يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي، الأربعاء، إلى العراق في إطار زيارة رسمية معلنة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، لـ”الأناضول”، إن “رئيس الوزراء الإيطالي وصل اليوم إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة خاصة”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه؛ كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقبل نظيره الإيطالي رسميًّا في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًّا وسط بغداد”، دون تقديم تفاصيل بشأن فحوى اللقاء.

ولفت إلى أن “رئيس الوزراء الإيطالي سيلتقي -أيضًا- رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ثم يجري زيارة لإقليم شمال العراق للقاء المسؤولين هناك”.

ولم يذكر المصدر مدَّة الزيارة وما إذا كانت ستشمل القوات الإيطالية في العراق، الذين يبلغ تعدادهم 1500 عسكري، تقول روما إنَّ “مهامهم مقتصرة على تدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة العسكرية‎‎”.

كانت وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترينتا أجرت زيارة رسمية إلى العراق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت لـ”عبد المهدي” وقوف بلادها إلى جانب الحكومة العراقية الجديدة في مواجهة التحديات والمسؤوليات.

وإيطاليا أحد أعضاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.