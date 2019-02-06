المعلم: ترامب لم يسحب قواته من سوريا بل زاد عددها

نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ فعليًّا بخفض عدد قواته المتمركزة في سوريا، مضيفًا “على العكس من ذلك زادت الولايات المتحدة قواتها بحجة مراقبة عملية الانسحاب”.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”، اليوم الأربعاء، عن المعلم قوله خلال اجتماعه برئيس البرلمان علي لاريجاني مساء أمس، إن “هناك إزدواجيةً لدى الأمريكيين بشأن قضية انسحاب قواتهم من سوريا، فلم يتم خفض القوات، ولكن بحجة مراقبة عملية الانسحاب، تمت زيادة عدد القوات”.

وزعم المعلم، الذي يزور طهران منذ يوم أمس، أن “تعاون إيران ومحور المقاومة وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب أثمر عن نتائج وأغضب إسرائيل وأمريكا”، واصفًا العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها “فاشلة ولن تحقق نتائجها، كما فشلت المؤامرة ضد الشعب السوري”، وفقَ تعبيره.

وقال “فرض عقوبات اقتصادية أخرى على إيران يُمثّل جهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الواقع، وعدم معرفته بإرادة الشعب الإيراني”.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن “وعي الشعب السوري أفشل مغامرات الأعداء”، مضيفًا أن “العلاقات بين طهران ودمشق آخذة في التوسّع”.

وأضاف “نحن سعداء بالتقدم الذي تم إحرازه في القضايا السياسية السورية، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنه من المؤكد أن التعاون التجاري بينهما سيزداد العام الجاري.