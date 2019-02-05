الجيش الإسرائيلي يحذر “الكابينت” من تنفيذ عملية عسكرية بغزة

حذّرت قيادة الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، من تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن تحذير الجيش لـ”الكابينت”، سببه انهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة، والتي على وشك أن تنهار بشكل كامل.

وبحسب “هآرتس”، فإن الجيش الإسرائيلي قدم تقريرًا للكابنيت بهذا الشأن. مبينًا خلاله أن “أي عملية عسكرية في ظل هذه الأوضاع الصحية الصعبة قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقف تلك العملية”.

وترى قيادة الجيش الإسرائيلي أنه “من الصعب شن عملية عسكرية واسعة بدون وجود حلول للأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها قطاع غزة”.

وأشار التقرير، الذي قدّمه الجيش لـ”الكابينت”، إلى وجود 6 آلاف جريح في غزة منذ مسيرات العودة التي بدأت مارس/ آذار العام الماضي، ينتظرون إجراء عمليات جراحية عاجلة ولكنهم لا يجدون العلاج المناسب.

وبحسب التقرير، فإن القطاع الصحي يواجه صعوبات بالغة ونقصًا حادًا في عدد الأطباء وخاصة الذين يعملون في التخدير.

وأوضح تقرير الجيش أن “القطاع الصحي في أعقاب حرب 2014 لم يكن بهذا السوء”.