محاولة اختطاف طائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، فشل اختطاف طائرة تتبع للخطوط الجوية السودانية، الإثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن محاولة اختطاف لطائرة الخطوط الجوية السودانية، مؤجرة من شركة خاصة، تمت من قبل راكب حاول الدخول إلى كابنية القيادة لاختطاف الطائرة.

وأوضحت أن الراكب الذي حاول دخول الكابنية بقصد اختطاف الطائرة، هو ضمن عدد من الركاب المبعدين من مصر لأسباب تتعلق بالهجرة (دون مزيد من التفاصيل).

وأضافت الوكالة، أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه، وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم.

وأشارت إلى أن المختطف سُلِّم إلى السلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها، وفق الوكالة الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مدير شركة مطار الخرطوم الدولي، عصام الدين أحمد محمد، قوله إن “الأحوال الأمنية مستقرة، ولم تتأثر الحركة الجوية جرّاء هذه الحادثة”.