الأردن.. احتفالات أمام السجون في الأردن مع بدء الإفراج عن المشمولين بالعفو العام (صور وفيديو)

تجمهر أهالي الموقوفين في السجون الأردنية ممن شملهم قانون العفو العام لسنة 2019، يوم الثلاثاء، أمام مراكز الإصلاح والتأهيل، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وبدأت أجهزة النيابة العامة في المملكة صباح الثلاثاء، بالإفراج عن كل من شملهم العفو العام فور صدور عدد الجريدة الرسمية رقم 5559 والذي يحتوي على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019.

مواطنون يعبرون عن فرحتهم بالإفراج عن نزلاء من ذويهم شملهم قانون العفو العام#العفو_العام #هنا_المملكة pic.twitter.com/2UtzkIAqYM — AlMamlakaTV (@AlMamlakaTV) February 5, 2019

وقال رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة من مكان تواجده في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، إن “عمل أجهزة النيابة العامة سيستمر لحين تطبيق أحكام القانون”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.

وصادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يوم الاثنين، على قانون العفو العام لسنة 2019، وذلك بعد أن مرَّ بجميع مراحله التشريعية.

وشمل العفو آلاف المحكومين والموقوفين والمخالفات والغرامات، قبل تاريخ الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو تاريخ توجيه الملك للحكومة بإصدار مشروع القانون.

وشهد قانون العفو العام جدلًا ومناقشات واسعة من قبل مجلس النواب والأعيان، قبل إقراره بصيغته النهائية ورفعه إلى الملك للتصديق عليه.