وزراء ونواب إسرائيليون يوقعون وثيقة تتعهد بتوطين مليوني مستوطن

وقع عشرات الوزراء والنواب الإسرائيليين، عريضة تتعهد بتوطين مليوني مستوطن، في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إن العريضة وقّعها عشرات من الوزراء والنواب من حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.

وأشارت إلى أن الموقعين، تعهدوا في الوثيقة بدعم حركة “نحالاه” التي تنفذ خطة استيطانية، تم وضعها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق شامير.

وكان شامير قد ترأس حكومتين، الأولى في الفترة ما بين 1983 وحتى 1984، والثانية ما بين 1986 و1992.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين كبار المسؤولين الذين وقعوا على الوثيقة: رئيس الكنيست يولي ادلشتين، والوزراء: يسرائيل كاتس، ياريف ليفين، زئيف إلكين، جلعاد أردان، إييلت شكيد، نفتالي بينت، ميري ريغف، تساحي هنغبي، أيوب قرّا، يوآف غلانت، جيلا جملئيل وأوفير أوكونيس.

وأضافت: “كما وقعها أعضاء كنيست ومرشحون من الليكود، وحزب اليمين الجديد، والبيت اليهودي”.

وجاء في العريضة، أن الموقعين “يتعهدون بالإخلاص لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء، وبالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفقًا لخطة رئيس الوزراء إسحاق شامير”.

وبحسب معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى أكثر من 630 ألف مستوطن، يعيشون في 132 مستوطنة، و106 بؤر استيطانية عشوائية.