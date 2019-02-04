العراق يحبط تهريب 119 طنًا من النفط الأبيض

أوقفت السلطات الأمنية في العراق، الإثنين، ناقلة نفط محملة بـ119 طنًا من النفط الأبيض (أحد مشتقات النفط الخام)، معدة للتهريب عبر موانئ الجنوب إلى خارج البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني (مؤسسة أمنية رسمية تتبع الدفاع) في بيان، إن “قوة من جهاز الأمن الوطني، بالاشتراك مع هيئة النزاهة، تمكنت من ضبط الناقلة في ميناء أم قصر الجنوبي، بمحافظة البصرة“.

وأوضح البيان، أن “جهاز الأمن ألقى القبض على طاقم الناقلة؛ بعد أن ثبت تورط رئيس لجنة الكشف، بتزوير الأوراق لإتمام عملية التهريب”.

ولم تكشف السلطات الأمنية العراقية عن هوية الناقلة أو وجهتها.

ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي، جهات مسلحة، بتهريب النفط الخام من حقول نفطية تخضع لسيطرة مشتركة، لقوات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي في شمالي البلاد.