إسرائيل ستطبق قانون مصادرة الأموال الفلسطينية خلال أسبوعين

تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خصم مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب التي تجمعها على معابرها، نيابة عن السلطة الفلسطينية، للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف دفع المخصصات الشهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” يعتزم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال أسبوعين.

وتقدر الأموال المنوي اقتطاعها بعشرات ملايين الدولارات شهريًا.

وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد أقر في يوليو/تموز الماضي، قانونًا لخصم قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية (عام 1994)، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريًا الى السلطة الفلسطينية.

وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.

وينص القانون الذي أقره الكنيست على أن تقوم وزارة الدفاع الإسرائيلية بإعداد بيانات عن قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي المعتقلين والشهداء، ليتم خصمها شهريًا من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.