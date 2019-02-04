مقتل رئيس عمليات “موانئ بي.آند.أو” المملوكة لحكومة دبي في الصومال

قال مسؤول حكومي محلي إن مسلحين قتلا رئيس عمليات شركة موانئ بي.آند.أو المملوكة لحكومة دبي في منطقة “بلاد بنط” شبه المستقلة بالصومال اليوم الاثنين.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن قتله.

وقال يوسف محمد حاكم منطقة باري في بلاد بنط لرويترز، إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح.

وقالت الشباب إنها نفذت الهجوم واتهمت فورموسا بأنه موجود في الصومال بصورة غير مشروعة.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب “نفذنا العملية… حذرناه لكنه لم يستجب. كان في الصومال بصورة غير مشروعة”.